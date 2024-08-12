73 yaşındaki İsmail Özer, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

73 yaşındaki İsmail Özer, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor

Bilecik'te 73 yaşındaki İsmail Özer isimli vatandaş, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor. Kendi imkanlarıyla kurduğu serada çileklerini yetiştiren Özer, çileklerin üzerinde leke olmaması ve hastalık riskinin azalması için hayvan gübresi kullanıyor.

12.08.2024 23:50
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Hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor

Hac parasını kurduğu seradan kazanan 73 yaşındaki İsmail Özer;

"Bu serayı kendi fikrim ve düşüncem ile kurdum, hiç kimseden bilgi almadım"

"Varillere su doldurup gübre çuvalını içine atıyor, damlamadan çileklerime veriyorum, çok faydasını gördüm"

BİLECİK - Bilecik'te 73 yaşındaki İsmail Özer isimli vatandaş, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan "Çilek Projesi" kapsamında çilek üretimine başlayan İsmail Özer, kendi imkanlarıyla yaptığı seradan her yıl 6 ton ürün elde ediyor. Bozcaarmut köyünde 2015 yılında kendi imkanlarıyla 15 dönümlük tarlasının 4 dönümüne kurduğu serada çilek üretimine başlayan İsmail Özer, 2016 yılında gittiği haccın parasını çilek üretiminden karşıladığını ifade etti. Özel; "Bu serayı kendi fikrim ve düşüncem ile kurdum. Gördüğüm seralar ile benim yaptığım sera bayağı farklı. Kendi kafama göre serayı yaptım. Hiç kimseden bilgi almadım. İyi ki de yapmışım. Bu seralarım olmasa bu çileklere hastalıkta çok gelir. Üzerinde naylon olduğu için çileklere hastalık gelmiyor. Çileklerim tertemiz oluyor. Çileklerimin üzerinde leke olmuyor. Satışını da kendim yapıyorum. Tüketiciler diyor ki bu çileği nerede ve nasıl yetiştiriyorsun? Ben de Bozcaarmut'da 15 dönüm yerim var orada yetiştiriyorum diye cevap veriyorum. Bu çilekler 6-7 sene verimli gidiyor. Ondan sonra verim düşüyor. Verim düştüğü için yer değişimi yapıyorum. Yer değişimi olduğu zaman böyle çok verimli ve güzel oluyor. Ben bu çileklerimi genelde hayvan gübresinden şıra yapıyorum. Varillere su doldurup gübre çuvalını içine atıyorum. Damlamadan çileklerime veriyorum. Çok faydasını gördüm. Çileklerin aroması güzel oluyor, hem de çilekleri canlandırıyor" dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Özer, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 73 yaşındaki İsmail Özer, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor - Son Dakika

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