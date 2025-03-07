8 Mart\'ta Kadın Girişimciler Öne Çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kadınların iş dünyasındaki önemini vurgulayarak; "Kadınlarımız; girişimcilikten yöneticiliğe, üretimden inovasyona kadar her alanda ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyorlar" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, odalarının resmi kayıtlarına göre 6.622 kadın üyelerinin bulunduğunu, bunlardan 2.717'sinin şirket yetkilisi, 3.333'ünün şirket ortağı, 572'sinin ise gerçek kişi işletme sahibi olduğunu açıklayarak, kadın girişimcilerin ve iş insanlarının ekonomideki gücünün her geçen gün arttığına dikkat çekti. Sadece girişimci ve çalışan kadınların değil evde büyük bir özveriyle emek veren ev hanımlarının da toplumun bel kemiği olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Ev hanımlarımız da aileyi bir arada tutan, gelecek nesilleri yetiştiren ve toplumun temel dinamiklerinden biri olan, görünmez kahramanlarımızdır. Onların eşsiz emeği ve fedakarlığı da ekonomik hayattaki başarı kadar kıymetlidir" dedi.

Öte yandan, fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda, hizmet sektöründe ve daha birçok alanda çalışan emekçi kadınların ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu da kaydeden Başkan Erdoğan, "Üreten, çalışan ve emeğiyle topluma değer katan her kadın, ülkemizin ekonomik gücüne de güç katmaktadır. Kadınlarımızın iş dünyasında hak ettikleri şartlarda, eşit fırsatlarla yer almasını sağlamak, hepimizin toplumsal sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Denizlili kadın girişimcileri, örnek başarılarından dolayı kutladı

Denizlili kadın girişimcilerin başarısının da altını çizen Başkan Erdoğan, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi olan Avcı Tarım Ürünleri'nin sahibi Hatice Avcı ile Valoa markasıyla e-ticaret yapan Banu Meydan'ın, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteğiyle başlatılan Yükselen Markalar Türkiye Projesi Yarışması'nda finale kalmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Sarayköy'de zeytin, zeytinyağı ve çırçır işletmeciliği üzerine faaliyet gösteren ve zeytinyağı markasıyla yarışmada büyük bir başarıya imza atan Avcı ile valiz ve çanta organizerleri, günlük makyaj çantaları, ıslak/kirli çantaları, piknik örtüleri ile valiz düzenleyici setlerin e-ticaretiyle aynı başarıyı yakalayan Meydan'ın önemli birer örnek olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Böyle bir başarının, Dünya Kadınlar Günü'nün bulunduğu bir aya denk gelmesi çok anlamlı oldu. Kadın girişimcilerimizin elde ettiği her başarı, ülkemizin ekonomik gücüne güç katmaktadır. Her ikisini de tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Başkan Erdoğan, "Kadınlarımızın emeği, sevgisi ve özverisiyle, daha müreffeh ve çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. - DENİZLİ