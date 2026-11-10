9 Kasım'da yapay zeka güvenliği bildirisi ülke ve şirketlerce imzalandı

NEW Aralarında Kanada, Fransa ve Norveç'in bulunduğu ülkeler ile Anthropic, Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji şirketleri, yapay zeka güvenliği ve emniyetinin sağlanmasına yönelik ortak bildiriye imza attı.

Kanada Başbakanlığı tarafından "Paris Yapay Zeka Emniyeti ve Güvenliği Çağrısı" isimli bildiriye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 9 Kasım'da Bahreyn, Kanada, Finlandiya, Fransa, Norveç, Hollanda'nın devlet ve hükümet başkanları ile Anthropic, Black Forest Labs, Cohere, Domyn, Hugging Face, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Sakana AI ve Synthesia'nın üst yöneticilerinin söz konusu bildiriye imza attığı aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşları LawZero, SaferAI, AI Safety Connect ve Ifri'nin de imzacılar arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, bildirinin yeni imzacıların katılımına açık olduğu ve güncellenmeye devam edeceği belirtildi.

Söz konusu bildiride, yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve güvenilir yapay zeka sistemlerinin benimsenmesinin ülkeler için ekonomik, bilimsel ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak benzeri görülmemiş fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Yapay zekanın taşıdığı fırsatlar ile getirdiği risklerin küresel olduğuna işaret edilen bildiride, vatandaşları, işletmeleri ve kurumları korumanın, aynı zamanda araştırma, inovasyon ve bu teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesine elverişli bir ortamı teşvik etmenin kolektif bir sorumluluk olduğu aktarıldı.

Bildiride devletler ve şirketlerin riskleri tek başına yönetemeyeceğinin altı çizilerek, bu bağlamda politika yapıcıların, araştırmacıların ve yapay zeka şirketlerinin süregelen çabalarının, harekete geçmeye yönelik somut işbirliği için bir temel oluşturduğu kaydedildi.

Üç temel alanda uzlaşıya varıldığına değinilen bildiride, açık, anlaşılır ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveye duyulan ihtiyaç, şeffaflık, olay bildirimi ve risk yönetimi alanlarında somut sonuçlara ulaşılmasının aciliyeti ile titiz değerlendirme standartlarının mutlak gerekliliği vurgulandı.

Bildiride, bu ortak vizyonu işlevsel hale getirmek için üç ana stratejik taahhüde dayalı yapılandırılmış bir işbirliği çerçevesi kurmanın taahhüt edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda, gelişmiş yapay zeka modellerinin değerlendirilmesi ve risk yönetimi için ortak bir çerçeve oluşturulması, yapay zeka ekosistemindeki tüm aktörlerin sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalması ve bilgi paylaşımı ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi taahhüt edildi.