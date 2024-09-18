9. Türksat Model Uydu Yarışması Başlıyor

Ekonomi

Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması yarın gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın uçuş etabı, Aksaray Tuz Gölü'nde bulunan Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek.

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek yarışma, Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında yapılacak.

Etkinlikte, 167 başvurudan finale kalan 15 takım yarışacak. Yarışmadaki takımlardan 4'ü yabancı uyruklu öğrencilerden oluşacak.

Yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı, model uyduların roketlerle fırlatılmasıyla başlayacak. Model uydular, uçuş etabında birçok görevi yerine getirecek.

Uçuş etabıyla, yapım aşamasını tamamlayan genç mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme aşamalarını da tamamlayarak birincilik için yarışacak.

Türksat Model Uydu Yarışması, Türksat'ın tanıtım ve Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

Öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmasına, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim kurmalarına imkan tanıyacak etkinlikle, uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.