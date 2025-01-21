9'uncu Kısa Film Yarışması: İklim Göçü Teması - Son Dakika
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Ekonomi

9'uncu Kısa Film Yarışması: İklim Göçü Teması

9\'uncu Kısa Film Yarışması: İklim Göçü Teması

Sabancı Vakfı, 'İklim Göçü' temalı 9'uncu Kısa Film Yarışması'nı Ruth Gabriel önderliğinde düzenliyor.

21.01.2025 12:47
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Sabancı Vakfı'nın bu yıl "İklim Göçü" temasıyla düzenlediği 9'uncu Kısa Film Yarışması, İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel'in kanaat önderliğinde gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlayan ve "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla 2016'da başlatılan yarışmanın bu yılki teması, iklim değişikliğinin etkileriyle yaşanan "İklim Göçü" olarak belirlendi. "Çok Göç Olmadan Çek" sloganıyla düzenlenen yarışmada kazananlar, 5 Şubat'ta yapılacak ödül töreniyle açıklanacak. Yarışmanın kanaat önderliğini ise İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel üstlenecek.

Finale kalan eserler arasında "2032" (Gülşah Erdur ve Selman Süer), "Ardımızda Kalanlar" (Muhammed Emin Çırçır ve Mahmut Enes Şahin), "Behind" (Hamide Enise Aytekin), "Beyaz Geceler" (Çağrı Erdoğdu), "Dönüş ve Gölgesi" (Sezer Baydar), "Kurak Yaz ve Bazı Felaketler" (Zafer Geyikci), "Minare" (Turan Güngör), "Sadece İki Dakika" (Sinan Kaldan), "Son Yolculuk" (Deniz Can Arslan) ve "Son Yuva" (Hasan Hüseyin Alkan) yer alıyor.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci seçilen kısa filme 60 bin lira, ikinci filme 40 bin lira, üçüncü ve Sosyal Etki Ödülü kazanan filmlere ise 25 bin lira ödül verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yarışmanın 9 yıldır sinemanın yaratıcı gücüyle toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Safkan, Uluslararası Göç Örgütü'nün 2022'de yayımladığı rapora göre, gelecek 10 yılda 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklar gibi iklim olaylarından etkilenebileceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesi kritik bir meseleyi gündeme getirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bu yılki kısa film yarışmamızın temasını iklim göçü olarak belirledik. Kanaat önderimiz de sanatsal ve toplumsal alandaki güçlü duruşuyla, İspanyol kültür hayatının önemli sanatçılarından Ruth Gabriel oldu. Gabriel'in, sanatı ve toplumsal farkındalık yaratma konusunda rolüyle tüm yarışmacılarımız için faydalı bir isim olacağına inanıyoruz."

"İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için hemen harekete geçmemiz hayati önem taşıyor"

Yarışmanın kanaat önderi Ruth Gabriel ise insanların doğal felaketler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmasının hem bireyler hem de küresel toplumlar üzerinde derin etkiler yarattığını vurguladı.

Gabriel, "Evinizi, anılarınızı geride bırakmak zorunda kaldığınızı hayal edebiliyor musunuz? Bu, milyonlarca insanın gerçeği." diyerek şöyle devam etti:

"İnsanlar doğal felaketler nedeniyle hayatlarını geride bırakıp farklı bir bölgede her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalıyor. Bu olay, sadece göç edenleri etkilemekle kalmıyor aynı zamanda ekonomiyi sarsıyor, çatışmalar yaratıyor ve dünya çapında kaynakların tükenmesine de yol açıyor. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için hemen harekete geçmemiz hayati önem taşıyor. Bunun için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, ekosistemlerimizi korumak ve savunmasız toplulukların dayanıklılığını artırmak gerekiyor. Bunu yaparak sadece gezegenimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda herkes için daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek de sağlarız. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratalım. Tek evimize birlikte sahip çıkalım ve ona iyi bakalım."

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da bu yılki yarışmada finale kalan filmlerin, sanat yoluyla önemli bir farkındalık yaratacağını ifade etti.

Atakan, "Bu konuda üretilen her bir film bizim için eşsiz ve değerli. Oyuncu, yapımcı, yazar Ruth Gabriel'in bu yıl kanaat önderi olması yarışmaya büyük bir ivme kazandırdı ve filmlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Birbirinden güzel filmler finale kaldı ve bu filmler ülkemizde ve dünyadaki festivallere katılarak bu önemli konuya sanat yoluyla dikkat çekmeyi başaracak." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Göçmenler, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9'uncu Kısa Film Yarışması: İklim Göçü Teması - Son Dakika

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