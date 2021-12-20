Üye Girişi
A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler - Son Dakika

A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler

20.12.2021 13:11
A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler

Sermaye piyasalarının önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital'in genel müdürü Selim Tunçbilek, yatırımcı olmak isteyen kişilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sermaye piyasalarının önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital'in genel müdürü Selim Tunçbilek, yatırımcı olmak isteyen kişilere önemli tavsiyelerde bulundu.

A1 Capital'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 56 farklı sektörde 538 şirket borsada işlem görüyor. Şirketlerin sermaye piyasalarına açılmasıyla yatırımcılara yeni fırsatlar ve yatırım imkanları da doğuyor. Enflasyon koruması sağlaması, döviz geliri olan şirketlerin hisselerine ilgi ve yeni halka arzların sonucunda küçük yatırımcıların da borsaya olan ilgisi yükseliyor.

Yatırım dünyasına adım atmadan önce bilinmesi gereken önemli noktalar var. Bu detaylar yatırımların doğru noktaya ulaşması adına büyük önem taşıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmeyi planlayan yeni yatırımcılara 5 önemli tavsiyede bulundu.

İlk öneri olarak temel bilgilere sahip olmanın önemine vurgu yapan Tunçbilek, "Adım attığımız her konuda öncelikle temel bilgilere ve terimlere hakim oluruz. Hayatımızın birçok noktasında uyguladığımız bu yöntemi borsaya adım atmadan önce de uygulamalıyız. Bir şirket nasıl değerlenir, VİOP nedir, başlıca endeksler nelerdir, lot nedir? gibi soruların yanıtlarını yatırımlarımıza başlamadan önce almalıyız. Temel finansal bilgilere hakim olduktan sonra güvenli yatırımın kapıları daha kolay açılacaktır. Bu bilgilere A1 Capital'in web sitesinden veya yatırım danışmanlarınızdan destek alarak ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım güvenilir kanallar üzerinden yapılmalı"

Tunçbilek, ikinci öneri olarak, güvenilir kanallar üzerinden yatırım yapılması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Günümüzde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmayan, güvenilir olmayan oluşumlar yatırımcılar için büyük tehdit oluşturuyor. Yatırımlarınızı yönettiğiniz kanalın denetlenen bir platform olduğuna dikkat etmelisiniz. SPK tarafından onay verilmemiş, şeffaf bir platform yapısı sunmayan dijital kanallarda yatırım işlemi gerçekleştirmemelisiniz. Sosyal medya mecraları, kişiye özel kurumlardan bağımsız birtakım grupların yönlendirmeleri veya banka ve aracı kurum isim ve kimliklerini kopyalayarak size danışmanlık vermek isteyen tüm oluşumlardan uzak durmalısınız. A1 Capital gibi SPK tarafından denetlenen aracı kurumlarla ve bankalarla çalışmak sizin için güvenli bir yatırım alanı sağlayacaktır."

Adım atmadan önce hedef belirlenmesinin de diğer bir önemli nokta olduğunu kaydeden Tunçbilek, "Yola çıkmadan önce hedefi belirlerken mutlaka uzman kişi ve kurumlardan destek almalısınız. Borsada yapacağımız her işlemde belirlediğiniz hedefe odaklanarak yapacağınız yatırımlar doğru sonuçlar almanızı sağlar. Hedefi belirlerken profesyonel destek almak riski azaltacaktır. Aracı kurumlar siz bu hedeflerinizi belirlerken size rehber olma noktasında büyük yol katetti. Bu kurumlar sermaye piyasalarında hedeflerinizi belirlemede, pozisyonunuzu almada size birebir destek verip, risk tercihinize uygun bir yatırım için ihtiyacınıza en uygun tavsiyeleri sunmaktadırlar." değerlendirmesine bulundu.

"Gündemin ve uzmanların sık sık takip edilmesi önemli"

Selim Tunçbilek, dördüncü tavsiye olarak, gündemin ve uzmanların sık sık takip edilmesinin önemine vurgu yaparak, borsa dünyasının gündem ile birlikte değişim gösterebilen bir yatırım alanı olduğunu kaydetti.

Küresel ve yerel gündemin, siyasal söylemlerin, jeopolitik gelişmeler ve birçok farklı faktörün yatırımlara doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz etki edebileceğini belirten Tunçbilek, sadece gündemi takip etmenin de yatırım kararlarına fayda sağlamayabileceğine dikkati çekti.

Tunçbilek, yatırımcıların derinlemesine sektör ve şirket analizi yapan uzmanlardan tavsiyeler alıp portföyündeki şirketlerle ilgili gelişmeleri yakın takip etmesini tavsiye ederek, "Bizim araştırma bölümümüz de her gün teknik ve temel analizler, bültenler ve detaylı şirket raporları yayımlayarak yatırımcıların finansal okuryazarlığına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu analizlerin dışında televizyon, dijital mecralar ve sosyal medya kanallarındaki uzman isimler de sermaye piyasalarında yatırım için size yol gösterse de kendi süzgecinizden geçirmeden bu tavsiyeleri kullanmanın maliyetli sonuçları olabileceği unutulmamalı." bilgilerini verdi.

Son tavsiyesinde, yatırımların vadesinin bir diğer önemli boyut olduğunu vurgulayan Tunçbilek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yatırımlarınızı emekliliğiniz veya çocuğunuzun eğitimi gibi uzun vadeli yapıyorsanız sermaye piyasalarını günlük takip etmeniz anlamlı değildir. Bunun yanında gün içinde alım satım yapanlar için anlık değişimlerin takibi önem kazanmakta. Pozisyonları sürekli takip etmek ve bir adım ötesinde yorum yapabilmek belirli bir öğrenim süreci gerektirir. Bu süreçte yatırımcının vade tercihini göz önüne alarak aktif yönlendirme yapabilecek yatırım danışmanlarıyla çalışmak kritik önemdedir. Borsada şirket sayısı arttı, ürün sayısı arttı ve sermaye piyasalarımız yeni yatırımcılar için daha riskli hale geldi. Bundan dolayı yatırımcısının risk ve vade tercihini anlayıp kişiye özel reçete yazabilecek aracı kurumların sermaye piyasası işlemlerinde tercih edilmesini tavsiye ediyoruz."

Selim Tunçbilek, Tunçbilek, Yatırımcı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Listede yeni favoriler var Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Listede yeni favoriler var         
17:02
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi         
16:58
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: A1 Capital'den yatırımcı olmak isteyenlere öneriler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement