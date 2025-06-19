A101, Brandverse\'da Üçüncü Altın Ödülünü Aldı

Instagram'da 15 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla öne çıkan A101, Brandverse Awards'da 'Zincir Marketler' kategorisinde üst üste üçüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü.

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden bir olan A101, sosyal medyadaki performansıyla bu yıl da Brandverse Awards'dan ödülle döndü. Instagram'da 15 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla alışveriş kategorisinde öne çıkan A101, Brandverse Awards'un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında 'Zincir Marketler' kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle, Deloitte Türkiye uzmanlığında gerçekleştirilen Brandverse Awards'da bu yıl 1 Nisan 2024 - 1 Nisan 2025 dönemine ait 51 bini aşkın sosyal medya marka hesabı; takipçi artışı, ileti türü, etkileşim oranı gibi objektif metriklerle değerlendirildi. Analitik ve bağımsız verilere dayalı olarak oluşturulan değerlendirme sonucunda A101, 2025 yılında da başarı elde ederek üst üste üçüncü kez prestijli ödülün sahibi oldu.

Ödül hakkında değerlendirmede bulunan A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, "Dijital dünyadaki güçlü varlığımızı sürdürüyor olmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Üç yıl üst üste bu ödüle layık görülmek, ekibimizin ve paydaşlarımızın özverili çalışmasının sonucu olmakla beraber, takipçilerimizin de bize duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Sosyal medyadaki bu istikrarlı başarıyı korumak ve daha ileriye taşımak için daha yüksek bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve bizi bu ödüle layık gören Marketing Türkiye ekibine tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL