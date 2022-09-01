AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 38,12 10,09 11,10 Şubat 38,05 4,14 4,81 Mart 44,78 5,34 5,46 Nisan 57,70 5,96 7,25 Mayıs 61,20 5,49 2,98 Haziran 65,50 4,44 4,95 Temmuz 70,46 3,40 2,37 Ağustos 72,35 2,28

Şarkıcı Seçil Gür, göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı