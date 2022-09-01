AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

01.09.2022 13:02
AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

DönemEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak38,1210,0911,10
Şubat38,054,144,81
Mart44,785,345,46
Nisan57,705,967,25
Mayıs61,205,492,98
Haziran65,504,444,95
Temmuz70,463,402,37
Ağustos72,352,28

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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