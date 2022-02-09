Üye Girişi
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.02.2022 14:47
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Şubat Cuma açıklanacak Aralık 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 10,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,5 ila yüzde 13,3 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,8 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 11,4, aylık bazda yüzde 3,3 artmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 14,7 yükselmişti.

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Finans, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement