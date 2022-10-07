Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 3.567,60 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile madencilik oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, artış hızı azalmakla birlikte piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. ABD'de işsizlik oranı ise eylülde 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise sektör bazlı da olsa pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına işaret eden analistler, sıkı iş gücü piyasasının bankanın agresif faiz artırımlarına bağlı kalması için daha fazla alan sağladığını belirtti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fon'unun (IMF) düzenleyeceği toplantıların piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde ve İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de perakende satışların öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 ve 3.620 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54,5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artmasını bekleyen ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 6,6 artacağını öngörüyor.