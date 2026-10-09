AA Productions'ın Salda belgeseli Uzay Kongresi Halk Günü'nde gösterildi - Son Dakika
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AA Productions'ın Salda belgeseli Uzay Kongresi Halk Günü'nde gösterildi

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AA Productions\'ın Salda belgeseli Uzay Kongresi Halk Günü\'nde gösterildi
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AA Productions tarafından hazırlanan 'Salda: A Bridge to the Red Planet' belgeseli, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki Halk Günü'nde izleyiciyle buluştu. Salda Gölü'nün Mars araştırmaları açısından önemini anlatan belgesele katılımcılar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

AA Productions tarafından hazırlanan " Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamındaki "Halk Günü"nde izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Bu kapsamda, kongrede gündeme gelen başlıklardan biri de Burdur'daki Salda Gölü oldu.

Gölün Mars yüzeyiyle benzerlik gösteren jeolojik yapısını bilimsel veriler ışığında ele alan, Polat Vakfı ve Nakkaş Holdingin destekleriyle hazırlanan 72 dakikalık "Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli, kongrenin son gününde izleyiciyle buluştu.

İlk defa "Future Space" alanında izleyicilerle buluşan belgesele, katılımcılar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Belgeselde bilimsel bulgulara yer veriliyor

Salda Gölü ve çevresinin jeolojik, ekolojik ve biyolojik özelliklerini mercek altına alan yapım, gölün Mars araştırmaları açısından taşıdığı önemin yanı sıra korunması gereken özgün doğal yapısına da dikkati çekiyor.

Belgeselde, Türkiye ve ABD'den alanında uzman bilim insanları, biyologlar, yer bilimciler, dalgıçlar ve NASA uzmanlarının değerlendirmelerine ve bilimsel bulgulara yer veriliyor.

AA Productions tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını Atakan Kerküklü üstlendi.

Kaynak: AA
Kültür SanatTeknolojiBelgeselEkonomiSaldaÇevreUzaySon Dakika

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