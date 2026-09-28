AB 5 savunma projesini onayladı; Kubilius 2036'ya kadar 190 milyar avro hedefi açıkladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla insansız hava araçları (İHA), hava ve füze savunması, uzay, deniz güvenliği ve doğu sınırının korunmasını kapsayan 5 ortak projeye onay verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkeler AB savunma sanayisinin kapasitesini ve savunma hazırlığını güçlendirmek amacıyla ilk 5 Avrupa Ortak Çıkar Savunma Projesi'ni belirledi.

"Avrupa İHA ve İHA Karşıtı Sistemler Girişimi" kapsamında, katılımcı ülkelerin dron üretimi ve konuşlandırması artırılacak, düşman dronları durdurmaya yönelik teknolojiler geliştirilecek ve sahada konuşlandırılacak.

"Entegre Deniz ve Deniz Tabanı Savunması" projesi, katılımcı ülkelerin deniz ve deniz tabanındaki tehditleri tespit etmesini, caydırmasını ve yanıt vermesini sağlayan entegre bir savunma sistemi oluşturacak.

"SPACE" projesi kapsamında Avrupa'nın uzay alanındaki yetenekleri güçlendirilecek.

Bu kapsamda füze fırlatmalarını tespit eden erken uyarı uyduları, uydu haberleşmesi, istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleri ile hassas konumlandırma ve zamanlama sistemleri kurulacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda yedek uyduların hızla fırlatılmasına yönelik yetenekler geliştirilecek.

"AB Federatif Entegre Hava ve Füze Savunması" ile üye ülkelere yaklaşan tehditlere karşı erken uyarı ve koordineli komuta sistemleri kurulumu da dahil, kolektif ve etkili hava ve füze savunma imkanı sağlanacak.

"Doğu Kanadı Gözetimi" projesiyle katılımcı ülkelerin doğu sınırlarında kara, hava, deniz ve siber alanları kapsayan savunmaları güçlendirilecek.

Belirlenen 5 proje, AB'nin 2025'te kabul ettiği Avrupa Savunma Sanayisi Programı (EDIP) kapsamında finansman almaya uygun hale gelmiş oldu.

AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, söz konusu 5 projenin 2036'ya kadar toplam finansman hedefinin yaklaşık 190 milyar avro olduğunu açıklamıştı.