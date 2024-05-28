AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak

AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Slovakya ve Estonya'nın hidrojen değer zincirinde araştırma, yenilik ve ilk endüstriyel kurulumu desteklemeyi amaçlayan ortak çıkar projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi. AB'nin 2050 yılına kadar iklim dostu hale gelmesi için ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltma hedefine katkıda bulunan projeler, hidrojenin yakıt olarak kullanımını teşvik edecek ve 3,3 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçirecektir. 11 şirketin üstleneceği 13 yenilikçi proje arasında hidrojen teknolojilerinin ulaşım araçlarına entegre edilmesi, yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesi ve hidrojen üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlar bulunmaktadır.

28.05.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), 7 üye ülkenin yenilenebilir hidrojen değer zincirini güçlendirmeye yönelik ortak projelere 1,4 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Slovakya ve Estonya'nın hidrojen değer zincirinde araştırma, yenilik ve ilk endüstriyel kurulumu desteklemeyi amaçlayan ortak çıkar projelerinin Birlik kamu yardım kuralları kapsamında onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, hidrojen projelerinin AB'nin 2050 yılına kadar iklim dostu hale gelmesi için ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonları yüzde 90 oranında azaltma hedefine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Projeler kapsamında hidrojenin yakıt olarak kullanımının teşvik edileceği belirtilen açıklamada, üye ülkelerin projeye 1,4 milyar avro kamu finansmanı sağlayacakları ve bunun 3,3 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçireceği bilgisi verildi.

Açıklamada, üye ülkelerden Airbus, BMW ve Michelin'in de aralarında olduğu 11 şirketin, hidrojen teknolojilerinin ulaşım araçlarına entegre edilmesi, hidrojen kullanan yüksek performanslı yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesi, hidrojen için depolama çözümlerinin geliştirilmesi, ulaşım uygulamaları için hidrojen üretmeye yönelik teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda 13 yenilikçi proje üstleneceği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Slovakya, Hollanda, Estonya, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Avrupa Birliği, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement