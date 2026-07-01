AB, ABD'den ithal sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı - Son Dakika
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AB, ABD'den ithal sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı

01.07.2026 12:00
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Avrupa Birliği, ABD ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ABD menşeli sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini yürürlükten kaldırdı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bunun transatlantik ticaret için iyi bir haber olduğunu belirtti. Anlaşma 2029 sonuna kadar geçerli.

Avrupa Birliği (AB), ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AB, ABD sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı tarifeleri kaldırıyor. Bu, transatlantik ticaret için iyi bir haber." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı.

AB-ABD ticaret anlaşması, 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasını hukuken uygulamaya koyan ana düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından bugün yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda AB, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Ayrıca, ABD'den ithal edilen çeşitli tarım ürünleri ile deniz ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlanmaya başlandı.

AB'nin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli güvence mekanizmalarını da içeren AB-ABD ticaret anlaşması, 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereler Temmuz 2025'te İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında sonuçlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB, ABD ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırmayı kabul ederken, ABD tarafı AB menşeli ürünlere yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ABD'den ithal sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı - Son Dakika

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