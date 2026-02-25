AB, Batı Balkanlar'ı Roaming Bölgesine Dahil Ediyor

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı, birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etmeyi planlıyor.

AB Komisyonu, Batı Balkan ülkelerinin birlik roaming alanına dahil edilmesine yönelik müzakere yetki talebinin AB Konseyi'ne sunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB Konseyi'nin teklifi kabul etmesi durumunda komisyonun Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'la bu konuda ikili anlaşmalar müzakere edeceği belirtildi.

Söz konusu anlaşmaların başarıyla sonuçlandırılması durumunda Batı Balkanlar'ın AB roaming bölgesinin bir parçası olacağına işaret edilen açıklamada, AB dolaşım kurallarına tam olarak uyum sağlandığında, AB ve Balkan ülkeleri arasında seyahat eden kişilerin dolaşım ücreti ödemeden arama yapabileceği, kısa mesaj gönderebileceği ve mobil veri kullanabileceği ifade edildi.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

AB roaming bölgesine 2026 yılı başında Ukrayna'yı da dahil etmişti.