AB, Batı Balkanlar için 6 milyar avroluk fon kurulmasında anlaştı

Konya'nın Mart Ayı İhracatı 309 Milyon 746 Bin Dolar Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Konya'nın Mart ayı ihracatı yüzde 0,1 artışla 309 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Konya, yılın ilk çeyreğinde ise ihracatını yüzde 6,6 artırarak 851 milyon 307 milyon dolara yükseltti. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ihracat artışında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehir ve ülkenin dış pazarlara daha fazla ihracat yapması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.