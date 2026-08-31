AB, ChatGPT ve Diğerlerini Sınıflandırdı - Son Dakika
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AB, ChatGPT ve Diğerlerini Sınıflandırdı

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AB, ChatGPT, Reddit ve Roblox'u çok büyük çevrim içi platformlar olarak sınıflandırdı.

Avrupa Birliği (AB), ChatGPT, Reddit ve Roblox'u daha katı kurallara tabi tutulan çok büyük çevrim içi platform ve arama motorları olarak sınıflandırdı.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Birlik sınırları içinde aylık ortalama en az 45 milyon kullanıcıya ulaşan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru", sosyal haber ve tartışma platformu Reddit ile dijital oyun platformu Roblox'un da "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

Söz konusu hizmetlerin Aralık 2026 sonuna kadar çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorlarına yönelik ilave yükümlülüklere uyum sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, şirketlerin yasa dışı içeriklerin yayılması, çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler, kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı, temel haklar, seçim süreçleri ve kamu güvenliğiyle bağlantılı sistemik riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerekeceği bildirildi.

Açıklamada, sınıflandırma kararlarıyla AB Komisyonu'nun söz konusu hizmetlerin işlevlerini ve bunlarla bağlantılı sistemleri inceleme yetkisine sahip olacağına işaret edildi.

Son kararlarla birlikte AB'nin DSA kapsamında sınıflandırdığı çok büyük çevrim içi platform ve arama motorlarının toplam sayısı 28'e ulaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, ChatGPT, Roblox, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ChatGPT ve Diğerlerini Sınıflandırdı - Son Dakika

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