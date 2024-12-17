AB'de Güneş Enerjisi Büyümesi Yüzde 4'e Düştü

Ekonomi

Avrupa Birliği'nde (AB) güneş enerjisi kapasite kurulumlarında daha önce yüzde 40'a varan büyüme oranı, bu yıl keskin şekilde azalarak yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Brüksel merkezli güneş enerjisi derneği SolarPower Europe, Avrupa güneş enerjisi sektörüne ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, Avrupa'daki güneş enerjisi sektörünün büyüme hızının bu yıl önceki yıla kıyasla yüzde 92 azaldığı belirtildi.

Avrupa'da güneş enerjisi sektörünün geçmiş yıllarda yıllık yüzde 40'ın üzerinde büyüme kaydettiği anımsatılan raporda, 2024 döneminde ise güneş enerjisi piyasasında yıllık büyümenin yüzde 4 seviyesinde kaldığı kaydedildi.

Raporda, AB'nin 2023'te toplam 63 gigavatlık güneş enerjisi kurulumu yaptığı, bu yıl ise kurulumun 66 gigavat seviyesinde olduğu ifade edildi.

AB'de bu yıl güneş enerjisi kurulumları için yapılan yatırımın düştüğüne işaret edilen raporda, bileşen fiyatlarının düşmesi ve sermaye harcamalarının azalması sonucunda bu dönemde güneş yatırımlarının yüzde 13 gerileyerek 55 milyar avroya indiği belirtildi.

Raporda, bu yıl İspanya, Polonya, Hollanda, Avusturya ve Macaristan'da yeni güneş enerjisi kurulumunun 2023'ün gerisinde kaldığı ifade edildi.

Bu yıl, konut çatılarına kurulan güneş enerjisi sistemlerine olan talebin de gerilediği bildirilen raporda, "2024'te evlere yeni güneş enerjisi kurulumları geçen yıla kıyasla neredeyse 5 gigavat azalarak 12,8 gigavata düştü." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, AB'nin 2030 çevre hedeflerine ulaşması için her yıl 70 gigavatlık yeni kurulum yapması gerekiyor.

Avrupa'nın birçok bölgesinde elektrik şebekeleri daha fazla miktarda yenilenebilir enerji tesisini kaldıramıyor. Bunun için elektrik şebekelerin kapasitelerinin de artırılması gerekiyor.

Pek çok güneş enerjisi projesi şebekeye bağlanmak için uzun süre bekleyebiliyor. Bu durum da yatırımcıları rahatsız ediyor.