Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de İş Gücü Maliyeti Yükseldi

31.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 4,1 artarak 34,9 avro seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılına ilişkin saatlik iş gücü maliyeti verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,8 arttı.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4,1 yükseldi.

Böylece 2025'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 34,9 avro, Avro Bölgesi'nde ise 38,2 avro oldu.

Söz konusu maliyetler 2024 yılında AB'de 33,5 avro, Avro Bölgesi'nde de 36,8 avro olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 12 avro ila 56,8 avro arasında değişti.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 56,8 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 51,7 avro ve Hollanda'da 47,9 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 12 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı 13,6 avro ile Romanya, 15,2 avro ile Macaristan izledi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 13:47:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.