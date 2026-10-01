AB'de konut fiyatları 2. çeyrekte yıllık yüzde 4,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 4 arttı - Son Dakika
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AB'de konut fiyatları 2. çeyrekte yıllık yüzde 4,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 4 arttı

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Eurostat'ın 2026 ikinci çeyrek verisine göre AB'de konut fiyatları çeyreklik yüzde 1,2, yıllık yüzde 4,7 arttı. Avro Bölgesi'nde yıllık artış yüzde 4 olurken Portekiz yüzde 16,5 ile öne çıktı, Fransa'da fiyatlar yüzde 0,8 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konut fiyatları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2026 yılı ikinci çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,7 arttı.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde çeyreklik bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 4 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre konut fiyatları Litvanya'da yüzde 5, Bulgaristan'da yüzde 4,5, Romanya'da yüzde 4,4, Letonya'da yüzde 3,9, Portekiz'de yüzde 3,6, Estonya'da yüzde 3,5, İspanya'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,3, Slovenya'da yüzde 3 ve Danimarka'da yüzde 2,8 arttı. Öte yandan, konut fiyatları Macaristan'da yüzde 1,4 ve Fransa'da yüzde 0,8 geriledi.

Yıllık bazda ise konut fiyatları Portekiz'de yüzde 16,5, Bulgaristan'da yüzde 15,5, Litvanya'da yüzde 14,3, Slovakya'da yüzde 13,6, Hırvatistan'da yüzde 12,7, İspanya ve Romanya'da yüzde 12,1, Letonya'da yüzde 11,4 ve Macaristan'da yüzde 10,2 yükseldi. Konut fiyatları yıllık bazda Finlandiya'da yüzde 2,7, Lüksemburg'da yüzde 2,2 ve Fransa'da yüzde 0,8 azaldı.

Kaynak: AA
PortekizEkonomiFransaEmlakSon Dakika

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