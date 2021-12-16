AB'de saatlik iş gücü maliyeti üçüncü çeyrekte arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı üçüncü çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı.

Saatlik iş gücü maliyetleri ikinci çeyrekte AB'de yüzde 0,5 artarken, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1 düşmüştü.

AB ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte işçi maliyetleri Litvanya'da yüzde 15,2, Bulgaristan'da yüzde 13,8 ve Macaristan'da yüzde 10 arttı.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,1 yükseldi.

Yunanistan'da ise saatlik iş gücü maliyetleri yüzde 4,6 geriledi.