AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı - Son Dakika
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AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı

24.02.2022 10:53
AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düştü.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı ocak ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 gerileyerek 125 bin 292 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Ocak 2021'de 140 bin 966 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında ocakta ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 3,1, Fransa'da yüzde 17, İspanya'da yüzde 20,1, Belçika'da yüzde 36,3, Avusturya'da yüzde 36,4 ve Hollanda'da yüzde 16,4 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ocakta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 32 bin 408, Almanya'da 23 bin 231, İtalya'da 14 bin 384 ve İspanya'da 9 bin 225 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de toplam ticari araç satışları, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında da gerilemişti. Ocakla birlikte ticari araç satışları son 7 ay boyunca düşüş gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı - Son Dakika


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