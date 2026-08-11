AB'de Yeni Ambalaj Kuralları Başlıyor - Son Dakika
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AB'de Yeni Ambalaj Kuralları Başlıyor

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AB, ambalaj atıklarını azaltmak ve PFAS kullanımını kısıtlamak için yeni kuralları yürürlüğe sokuyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) ambalaj atıklarını azaltmayı, geri dönüşümü artırmayı ve tüketicileri zararlı kimyasallardan korumayı amaçlayan yeni ambalaj kuralları 12 Ağustos'tan itibaren (yarın) uygulamaya girecek.

AB Komisyonu, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü kapsamındaki ilk kuralların 12 Ağustos'tan itibaren AB genelinde uygulanacağını duyurdu.

Yeni düzenleme ile gıdayla temas eden ambalajlarda "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) kullanımına kısıtlamalar getirilecek.

Çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalan PFAS'ın belirlenen sınırların üzerinde bulunduğu gıda ambalajları artık AB pazarına sunulamayacak.

Suya ve yağa dayanıklılık sağlamak amacıyla kullanılan PFAS'a paket servis kapları, fast-food ambalajları, mikrodalga patlamış mısır paketleri, fırın kağıtları ve pizza kutuları gibi çeşitli gıda ambalajlarında rastlanabiliyor. AB Komisyonu, söz konusu maddelerin kullanımının sınırlandırılmasıyla insan sağlığını korumayı ve çevreye salımını azaltmayı amaçlıyor.

Ambalajlarda bilgiler yer alacak

Yeni kurallarla AB ülkelerinde ambalaj sektöründe kullanılan bazı tanımlar da uyumlaştırılacak.

Ambalajlarda üretici sorumluluğu kapsamında yükümlülük taşıyan üretici ve imalatçılara ilişkin tanımlar AB genelinde ortak hale getirilecek.

Ambalajlarda üreticinin veya ithalatçının belirlenmesini ve gerektiğinde iletişime geçilmesini sağlayacak belirli işaret ve bilgilerin bulunması şart olacak.

Düzenleme, AB pazarına sunulan, boş veya dolu, kullanılan malzemeden bağımsız bütün ambalajları kapsıyor. AB içinde üretilenlerle birlikte üçüncü ülkelerden ithal edilen ambalajlar da aynı kurallara tabi olacak.

Söz konusu tüzük kapsamındaki diğer yükümlülükler ise aşamalı biçimde devreye girecek.

AB genelinde tüketicilerin ambalaj atıklarını doğru biçimde ayrıştırmasını kolaylaştıracak uyumlaştırılmış etiketleme sistemi 2028'den itibaren uygulanacak.

Ambalajların geri dönüştürülebilirliği, yeniden kullanım hedefleri ve plastik kullanımının azaltılmasına ilişkin yükümlülüklerin büyük bölümü ise 2030'dan itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda ambalajlardaki gereksiz boş alanların sınırlandırılması, yeni plastik ambalajlarda belirli oranlarda geri dönüştürülmüş plastik kullanılması ve bütün ambalajların geri dönüştürülebilir olması gerekecek.

Otel ve restoranlarda kullanılan bazı küçük tek kullanımlık plastik ambalaj formatlarına yönelik kısıtlamalar da 2030'dan itibaren uygulamaya girecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Yeni Ambalaj Kuralları Başlıyor - Son Dakika

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