AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yüzde 4,5 artışla 708 bin 211'e ulaştı - Son Dakika
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AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yüzde 4,5 artışla 708 bin 211'e ulaştı

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ACEA'nın ağustos verilerine göre AB'de yeni otomobil satışları yıllık yüzde 4,5 artışla 708 bin 211 oldu. Satışların yüzde 72'sini elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobiller oluşturdu; elektrikli satışları ağustosta yıllık yüzde 62,7 artışla 196 bin 486'ya çıktı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 4,5 artarak 708 bin 211'e çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 708 bin 211 oldu.

Ağustosta Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,2'si hibrit, yüzde 27,7'si elektrikli, yüzde 18,9'u benzinli, yüzde 11,1'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 6,4'ü dizel ve yüzde 2,7'si diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 62,7 artarak 196 bin 486'ya ulaştı. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 72'yi buldu.

Yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 3,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve İspanya'da yüzde 11,8 arttı.

Ocak-ağustos döneminde ise AB'deki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 7 milyon 546 bin 397'ye çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre ağustosta AB'de en fazla yeni otomobil satışını 183 bin 617 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 99 bin 145 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 66 bin 456 yeni otomobille üçüncü oldu.

Kaynak: AA
OtomobilAğustosEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yüzde 4,5 artışla 708 bin 211'e ulaştı - Son Dakika
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