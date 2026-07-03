AB'den 5 Büyük Savunma Projesi

Avrupa Birliği (AB), artan güvenlik tehditleri karşısında savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla insansız hava araçları (İHA), hava ve füze savunması, uzay, deniz güvenliği ve doğu sınırının korunmasını kapsayan 5 büyük ortak savunma projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin temel askeri sistemleri birlikte geliştirerek savunma kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla Avrupa Ortak Çıkar Savunma Projeleri (EDPCI) adı altında 5 yeni büyük ölçekli proje önerdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu projelerin İHA ve İHA karşıtı sistemler, deniz ve deniz tabanı güvenliği, uzay, hava ve füze savunması ile AB'nin doğu sınırının güvenliğinin güçlendirilmesi olmak üzere, 5 öncelikli alana odaklandığı belirtildi.

Projelerin, tek tek ülkelerin geliştirmesinin maliyetli ve karmaşık olduğu stratejik askeri sistemlerin ortak üretimine imkan sağlayacağı ifade edilen açıklamada, uzun vadeli iş birliği sayesinde Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinin, üretim kapasitesinin artırılmasının ve AB'nin ortak güvenlik tehditlerine karşı daha hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin 1,5 milyar avroluk Avrupa Savunma Sanayisi Programı (EDIP) kapsamında projelerin kurulması ve ilk aşamalarının desteklenmesi için 325 milyon avro kaynak ayrıldığına işaret edildi.

AB Komisyonunun hesaplamalarına göre, 5 projenin toplam yatırım büyüklüğü 2036 yılına kadar yaklaşık 190 milyar avroyu buluyor.

AB Komisyonu teklifinin yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyinin onayı gerekiyor.

Onayın ardından projeler, Avrupa Savunma Sanayisi Programı kapsamındaki AB fonlarından yararlanabilecek ve ilerleyen dönemde Avrupa Rekabetçilik Fonundan da ilave finansman alma imkanına kavuşacak.