AB'den ABD'ye Gümrük Yanıtı

Ekonomi

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasına "karşılık vereceklerini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanması yönünde aldığı karara Avrupa ülkelerinden tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başbakanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB)ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçecek. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi koruyacağız. Vergiler işletmeler için kötü, tüketiciler için daha da kötü. AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Bunlar sert ve orantılı karşı önlemleri tetikleyecek. AB çıkarlarını korumak için harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Komisyon üyesi Maros Sefcovic ise Strasbourg'daki AB Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, gümrük vergilerinin "ekonomik açıdan ters etkiye" yol açtığı uyarısında bulundu. Sefcovic, "ABD, gümrük vergileri uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyacak, kendi işinin maliyetlerini artıracak ve enflasyonu körükleyecek" dedi. Sefcovic Avrupa Komisyonun şu anda ABD'nin vergi tarifesinin kapsamını ve AB'nin verebileceği uygun cevabı değerlendirdiğini aktardı.

Almanya Başbakanı: "AB ortak tepki verecektir"

AB'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Başbakan Olaf Scholz parlamentoda yaptığı konuşmada, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa Avrupa Birliği ortak bir şekilde tepki verecektir. Ticaret savaşları eninde sonunda her iki tarafta da refahı azaltır" ifadelerini kullandı.

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci ise Avrupa'nın Trump'ın gümrük vergisi uygulamasına "kararlı ve ortak" bir şekilde cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanması kararının 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. - BRÜKSEL