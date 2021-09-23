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AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj girişimi - Son Dakika

AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj girişimi

23.09.2021 14:33
AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj girişimi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik cihazlarda ortak şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik cihazlarda ortak şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeye yönelik yasa teklifi hazırladı.

Buna göre, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve kulaklıkların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olması gerekecek.

Üreticiler, elektronik cihazlara USB-C tip şarj girişi koymak zorunda olacak.

Ayrıca, cihazların hızlı şarj edilmesine yönelik teknolojiler de uyumlu hale getirilecek.

Her yeni satın alınan cihazla birlikte yeni bir şarj aleti sağlanmayacak. Elektronik cihazların şarj aletleri ayrı biçimde satışa sunulacak.

Söz konusu düzenleme, akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, taşınabilir oyun konsolu gibi cihazları kapsayacak.

Teklif, tüketicilerin çok sayıda kablo ve şarj cihazı taşımalarını önlemeyi ve çeşitli elektronik ürünlerde tek şarj cihazı kullanabilmelerini amaçlıyor.

Çevreye verilen zararı ve atıkları azaltmayı da hedefleyen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Söz konusu onayların ardından 24 aylık bir geçiş süreci uygulanması ve sonrasında tek tip şarja geçilmesi bekleniyor.

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyor.

Avrupa Birliği, Tablet, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj girişimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB'den akıllı telefonlara tek tip şarj girişimi - Son Dakika
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