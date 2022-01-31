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AB'den Alman şirketi DB Cargo'ya soruşturma - Son Dakika

AB'den Alman şirketi DB Cargo'ya soruşturma

31.01.2022 16:48
AB'den Alman şirketi DB Cargo'ya soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Alman demir yolu taşımacılığı firması DB Cargo'ya sağlanan desteklemeler nedeniyle rekabet soruşturması başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Alman demir yolu taşımacılığı firması DB Cargo'ya sağlanan desteklemeler nedeniyle rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'ın (DB Grubu) demir yolu yük taşımacılığı yapan DB Cargo firmasına sağladığı desteklemelerin AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, DB Cargo'nun kamuya ait DB Grubu'na bağlı bir şirket olduğu ve yıllardır zarar ettiği anımsatılarak, firmanın zararlarının tamamının yapılan açık uçlu bir anlaşma kapsamında DB Grubu tarafından karşılandığı kaydedildi.

AB Komisyonuna DB Cargo'ya sağlanan tedbirlerin şirket lehine kurallara aykırı biçimde kamu desteği anlamı taşıdığı yönünde şikayetler geldiği ifade edilen açıklamada, tedbirler nedeniyle firmanın karlılığı ve likiditeyi hesaba katmadan ve zarar etmesine rağmen faaliyeti geliştirdiği ve filosunu büyüttüğü belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun ön değerlendirmesinde DB Cargo lehine uygulanan bazı tedbirlerin kamu destek kurallarına uygun olmayabileceği endişesine neden olduğu vurgulandı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

AB üyesi ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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Avrupa Birliği, Alman, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Alman şirketi DB Cargo'ya soruşturma - Son Dakika Ekonomi


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