AB'den Arakanlı mültecilere "insani yardım" - Son Dakika
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AB'den Arakanlı mültecilere "insani yardım"

29.03.2022 16:24
AB'den Arakanlı mültecilere "insani yardım"

Avrupa Birliği (AB), Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere toplam 48,4 milyon avro insani yardımda bulunacak.

Avrupa Birliği (AB), Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere toplam 48,4 milyon avro insani yardımda bulunacak.

AB Komisyonu, yerlerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenen Arakanlı Müslümanlara ilave insani yardım sağlanacağını bildirdi.

İnsani yardımın 24 milyon avrosunun Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere, 22,4 milyon avrosunun Myanmar'dakilerin ihtiyaçlarına ve 2 milyon avrosunun Güneydoğu Asya bölgesindeki mültecilerin korunması ve desteklenmesine yönelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, toplam 48,4 milyon avroluk finansmanın Kovid-19'la mücadeleye de katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin 2021 yılında Myanmar'a 25 milyon avro, Bangladeş'e 38 milyon avro ve Güneydoğu Asya bölgesine de 3 milyon avro insani yardım tahsis ettiği hatırlatıldı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ise ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler de kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Avrupa Birliği, Bangladeş, Müslüman, Myanmar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Arakanlı mültecilere 'insani yardım' - Son Dakika


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