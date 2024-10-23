AB'den Avusturya ve Çekya'ya Rekabet Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

AB'den Avusturya ve Çekya'ya Rekabet Ceza

AB, demir yolu şirketlerine 48,7 milyon avro ceza verdi, rekabeti engelleyen gizli anlaşma tespit edildi.

23.10.2024 15:48
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Avrupa Birliği (AB), Avusturya ve Çekya demir yolu şirketlerine gizli anlaşma yaparak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 48,7 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, Avusturya'nın Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) ve Çekya'nın Ceske Drahy demir yolu kurumlarına, Birlik antitröst yasalarını ihlal ettikleri için para cezası verildiğini açıkladı.

Şirketlerin rakibi dışlamak için gizli anlaşma yaptıklarının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, bu firmaların sektöre giren RegioJet'in kullanılmış vagonlara erişimini engellemek üzere işbirliği yaptığı ve böylece demir yolu yolcu taşımacılığı pazarındaki rekabeti kısıtladığı belirtildi.

Açıklamada, RegioJet'in 2011 yılında Çekya'da uzun mesafeli demir yolu yolcu taşımacılığı pazarına girdiği anımsatılarak, iki şirketin pazar konumlarını korumak için 2012 ile 2016 yılları arasında AB rekabet kurallarına aykırı davrandıkları ve bu nedenle toplam 48,7 milyon avro para cezasına çarptırıldıkları ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avusturya, Politika, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Avusturya ve Çekya'ya Rekabet Ceza - Son Dakika

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