AB'den Fransa'nın Nükleer Desteğine Soruşturma

31.03.2026 13:58
AB, Fransa'nın 6 yeni nükleer reaktör inşası için planladığı desteği inceliyor.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın 6 yeni nükleer reaktörün inşası ve işletilmesi için sağlamayı planladığı kamu desteğinin AB kurallarına uygun olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Fransa'nın yeni nükleer reaktörlere sağlamayı planladığı desteğin Birlik kurallarına uyumuna yönelik resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Fransa'nın Kasım 2025'te toplam 9 bin 990 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine sahip 6 yeni nükleer reaktörün inşası ve işletilmesine destek verme planını AB Komisyonuna ilettiği kaydedildi.

Yeni reaktörlerin Penly, Gravelines ve Bugey'deki mevcut nükleer santral sahalarında ikili gruplar halinde inşa edileceği ifade edilen açıklamada, yeni ünitelerin 2038 ile 2044 yılları arasında devreye alınmasının ve her birinin 60 yıl hizmet ömrüne sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, toplam inşaat maliyetinin 72,8 milyar avro olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Destekten yararlanacak kuruluşun Fransa'daki tüm nükleer santrallerin işletmecisi olan Electricite de France (EDF) olduğu belirtilen açıklamada, Fransa'nın tahmini inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını kapsayan, uygun faiz oranına sahip sübvansiyonlu kredi, santrallere istikrarlı gelir sağlamak amacıyla 40 yıl süreli iki yönlü fark sözleşmesi ile destek sunacağı kaydedildi.

Açıklamada, EDF'nin doğal afetler ve ulusal mevzuattaki değişiklik gibi risklere karşı korunacağı bir mekanizma da kurulacağı anımsatıldı.

Söz konusu önlemlerin AB kamu destek kurallarına tam uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yardım paketinin uygunluğu ve orantılılığı, önlemin piyasadaki rekabete etkisinin değerlendirileceği ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
ABD’ye bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
ABD'ye bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı
