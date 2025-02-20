AB'den Gıda ve Tekstil Atıkları İçin Yeni Hedefler

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde gıda ve giyim atıklarını azaltacak bağlayıcı hedefler getirilmesinde anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve atık yönetim kurallarının güncellenmesini içeren düzenlemede uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Buna göre, gıda israfını azaltacak ve atık tekstil miktarını düşürecek yeni bağlayıcı kurallar getirilecek.

AB ülkelerinde, 2030 yılına kadar gıda işleme ve üretim atıklarında 2021-2023 dönemi ortalamasına kıyasla yüzde 10 oranında azalma sağlanacak.

Perakende, restoran, gıda hizmetleri ve hanelerden kaynaklanan atıklar 2030'a kadar yüzde 30 oranında düşürülecek.

Gıda israfını azaltmak için güvenli tüketilebilecek satılmamış gıdaların gönüllü bağışı sağlanacak. Böylelikle, atık azaltma konusunda AB düzeyinde ilk kez hedefler belirlenmiş olacak.

Tekstil üreticilerine ve moda markalarına üretici sorumluluğu kuralları getirilirken bu firmalar atıklarından sorumlu tutulacak. Atık toplama ve işlemeyi finanse etmeye yardımcı olmak üzere ücret ödemeleri gerekecek.

Tekstil ürünlerinin kullanım ömürleri bitmeden atılmasını önleyecek tedbirler de alınacak.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB verilerine göre, Avrupa'da her yıl 59 milyon tondan fazla gıda atığı üretiliyor.

Gıda atığının yıllık 132 milyar avroluk kayba neden olduğu tahmin ediliyor.