AB'den İngiltere'ye Kuzey İrlanda Protokolü uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den İngiltere'ye Kuzey İrlanda Protokolü uyarısı

12.05.2022 14:14
AB'den İngiltere'ye Kuzey İrlanda Protokolü uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü fiilen yürürlükten kaldıracak tek taraflı bir eylemi kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü fiilen yürürlükten kaldıracak tek taraflı bir eylemi kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması konusunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

AB tarafının, Kuzey İrlanda'daki sorunlara kapsamlı ve etkili çözüm önerilerinde bulunduğunu aktaran Sefcovic, İngiliz hükümetinin tek taraflı eylem yoluna girme niyetinde olmasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti.

Sefcovic, AB önerilerinin protokolün uygulamasını önemli ölçüde iyileştireceğine işaret ederek, İngiltere tarafının henüz tekliflere yanıt vermediğini bildirdi.

Bu konuda sadece ortak çözümlerin işe yarayacağını belirten Sefcovic, "Protokol gibi uluslararası bir anlaşmayı fiilen yürürlükten kaldıran tek taraflı eylem kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde buldu.

Sefcovic, protokole ilişkin tek taraflı eylemlerin İngiltere ve AB arasındaki güveni sarsacağına, Kuzey İrlanda'da üretilen ürünlerin AB pazarına erişimine zarar vereceğine dikkati çekti.

AB ve İngiltere'nin benzer küresel sınamalar yaşadığını anımsatan Sefcovic, bu noktada yapıcı biçimde beraber çalışmak gerektiğini kaydetti.

İngiltere, bugün AB'nin Kuzey İrlanda Protokolü'yle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olmak için gerekli esnekliği gösterememesi durumunda İngiliz hükümetinin harekete geçmekten başka seçeneğinin olmadığını açıklamıştı.

Tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin Gümrük Birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor. AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor.

YORUMLAR
500
İngiltere: AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nde esneklik göstermezse harekete geçeceğiz İngiltere: AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nde esneklik göstermezse harekete geçeceğiz AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nü yeniden müzakere etmeyecek AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nü yeniden müzakere etmeyecek

Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda, England, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den İngiltere'ye Kuzey İrlanda Protokolü uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den İngiltere'ye Kuzey İrlanda Protokolü uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement