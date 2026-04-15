AB'den Katar ile Stratejik İlişkiler Vurgusu

15.04.2026 14:46
AB Konseyi Başkanı Costa, enerji güvenliği ve işbirliği için Katar ile ilişkileri güçlendirecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, enerji güvenliği, ticaret, yatırımlar ve insani işbirliği alanlarında Katar ve Körfez ülkeleriyle stratejik ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Costa, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'daki durumu yatıştırmaya yönelik çabaları ele aldıklarına işaret eden Costa, önceliklerinin bölgede sürdürülebilir barışa giden yolu açabilecek daha istikrarlı ve kalıcı bir ateşkes için çalışmak ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak olduğunu ifade etti.

Costa, "AB, özellikle enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar ile insani işbirliği alanlarında Katar ve Körfez ortaklarıyla stratejik bağlarını güçlendirmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

