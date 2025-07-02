AB'den Kuantum Teknolojileri İçin Yeni Strateji

Avrupa Birliği (AB), kuantum teknolojilerde ilerlemek amacıyla yeni strateji hazırladı.

AB Komisyonu, Birliğin 2030 yılında kuantum teknolojilerde dünya çapında öncü konuma gelmesi amacıyla hazırladığı yeni stratejiyi tanıttı.

Stratejiye göre, Avrupa'nın kuantum alanında bilimsel olarak öncü rol oynamasına yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda kuantum alanındaki girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları çeşitli destekler sunulacak. Ayrıca Avrupa'da kuantum alanındaki yeniliklerin uygulamaya dönüşümünü sağlayacak bir ekosistem kurulacak.

Yeni kuantum stratejisi, "araştırma ve inovasyon", "kuantum altyapıları", "ekosistem güçlendirme", "uzay ve çift kullanımlı teknolojiler" ve "kuantum becerileri" olmak üzere 5 alana odaklanacak.

AB ve üye ülkeler kuantum alanındaki temel araştırmaları destekleyecek, kamu ile endüstriyel sektörlerde uygulamalar geliştirecek bir Kuantum Avrupa Araştırma ve İnovasyon Girişimi başlatacak.

Bilimsel çalışmaları ürünlere dönüştürmek için, 50 milyon avroya kadar kamu fonuyla desteklenen bir kuantum tasarım tesisi ve 6 kuantum çip pilot hattı kurulacak. Avrupa Kuantum İnterneti için bir pilot tesis faaliyete geçirilecek.

AB genelinde kuantum alanında becerileri artırmaya yönelik akademi kurulacak, ayrıca kuantum şirketlerine sağlanan fon miktarı artırılacak. Bu alanda yeni kurulan veya ölçeklenme aşamasında olan şirketlerin büyümeleri teşvik edilecek.

Dünya genelinde kuantum alanında özel sektör fonlarının yüzde 50'si ABD'ye, yüzde 40'ı ise Çin'e gidiyor. Avrupa bu alanda daha fazla kaynak çekmek istiyor.