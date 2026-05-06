AB'den 'Made in EU' Girişimi Açıklaması

06.05.2026 02:28
AB Komisyonu, 'Made in EU' planının bağımlılığı azaltmayı ve ekonomik güvenliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'in tepki gösterdiği "Made in EU" girişiminin, AB'nin üçüncü ülkelere bağımlılığını azaltmayı amaçladığını, rekabet gücü, dayanıklılık ve ekonomik güvenlik hedeflerine hizmet edeceğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çinli yetkililerin AB'nin kamu alımları ve devlet desteklerinde "Made in EU" şartı getirecek Sanayi Hızlandırma Yasası'na yönelik açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin politika seçenekleri ve önerilerini vatandaşlarının ve işletmelerinin ekonomik önceliklerine göre hazırladığına işaret eden Gill, "Bu politikaların tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde, mümkün olduğu ölçüde küresel ortaklarımızla temas halinde oluyoruz. Politikalarımıza ilişkin görüşlerini dinlemek için küresel ortaklarımızla iletişim kurmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Gill, "AB, bütün mevzuatının kendi iç kurallarıyla ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dahil uluslararası yükümlülükleriyle tamamen uyumlu olmasını sağlamak için mümkün olan her adımı atmaktadır. Bunu her zaman yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

AB Komisyonu Sözcüsü Siobhan McGarry de "Sanayi Hızlandırma Yasası'nın hedeflerinin ne olduğunu biraz hatırlatmak isterim. Bu bir sanayi politikasıdır. Bu düzenleme rekabet gücü, dayanıklılık ve ekonomik güvenlik gündemlerimize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerden biri de üçüncü ülkelere olan bağımlılıklarımızı azaltmak ve özellikle AB'de üretilen ürünlerin kullanımını teşvik etmek." diyen McGarry, bazı sektörlerde dışa bağımlılıkları azaltmaya çalıştıklarını anımsattı.

McGarry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu mütekabiliyetle de ilgilidir. Teklifin amaçlarından birinin mütekabiliyet olduğunu açıkça ifade ettik. Biz dünyanın en açık pazarlarından biriyiz ve küresel ölçekte en geniş serbest ticaret anlaşmaları ağına sahibiz. Ayrıca DTÖ kapsamındaki kamu alımları anlaşmasının da tarafıyız. Bu nedenle aynı açıklığın karşılıklı olmasını bekliyoruz."

AB Komisyonu, mart ayında Sanayi Hızlandırıcı Yasası tasarısını kamuoyu ile paylaştı. Kamu alımları ve devlet desteklerinde "Made in EU" şartı getirmeyi öngören plan, Avrupa'nın sanayi tabanını güçlendirmeyi ve küresel ölçekte haksız rekabet ortamı ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, bugün AB'yi "Made in EU" planı konusunda uyardı ve önlemlerin kabul edilmesi halinde misilleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

