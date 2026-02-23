AB'den "Made in Europe" Planına Erteleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den "Made in Europe" Planına Erteleme

23.02.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik verecek yasa teklifini bir hafta erteledi.

Avrupa Birliği (AB), kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak tartışmalı "Made in Europe" planının açıklanmasını bir hafta erteledi.

Euronews internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, Birlik sanayi stratejisinin merkezinde yer alan Sanayi Hızlandırıcı Yasa teklifine ilişkin çalışmaları henüz tamamlayamadı.

Üye ülkelerin kamu kaynaklarını kullanımına ve kamu ihalelerine "Made in Europe" şartını da getirmesi beklenen ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan yasanın içeriği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Bu nedenle daha önce de birkaç defa ileri tarihe alınan ve en son 26 Şubat olarak öngörülen yasa teklifinin açıklanma tarihi 4 Mart'a ertelendi.

Söz konusu planı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin ekibi hazırlıyor.

Tasarı, enerji yoğun sektörler, net-sıfır teknolojiler ve otomotiv gibi alanlarda kamu alımları ve kamu destekli programlarda Avrupa'da üretilen ürünlere avantajlar sağlamayı hedefliyor.

Basına sızan taslaklarda, "Made in Europe" ifadesi, AB üyesi 27 ülke ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ın bulunduğu Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini kapsıyor.

Bununla birlikte AB Komisyonu, üretimi Birlik menşesiyle eşdeğer kabul edilebilecek güvenilir ortakların da tanımlanmasını ve kapsama dahil edilmesini istiyor.

Ancak bu konuda Komisyonun çeşitli birimleri ile AB üye ülkeler farklı görüşleri savunuyor.

AB içinde bu girişimin öncü konumunda Fransa yer alırken, Almanya'nın da dahil olduğu bazı AB ülkeleri, yerel ürün satın alma şartlarının yatırımı caydırabileceği, kamu ihalelerinde fiyatları artırabileceği ve AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verebileceği görüşünü taşıyor.

Korumacı politikalara karşı temkinli bir tutum sergileyen Almanya, "Made in Europe" kavramının çok dar bir tanım olduğunu, ticaret ortaklarının da sürece dahil edildiği kapsayıcı bir "Made with Europe (Avrupa ile üretildi)" yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye, Gümrük Birliği, mevcut ekonomik entegrasyon seviyesi, mevzuat uyumu gibi unsurların dikkate alınarak Türk üreticilerin de "Made in Europe" kavramı içinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Avrupa'da otomotiv başta olmak üzere bazı sektörler, Made in Europe yaklaşımında İngiltere ve Türkiye'nin de yer almasını istiyor.

Tartışmalara sahne olan teklifin, Komisyon tarafından yayımlanmasının ardından yasama sürecinde AB ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) müzakereler sırasında da değişikliğe uğraması öngörülüyor.???????

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den 'Made in Europe' Planına Erteleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den "Made in Europe" Planına Erteleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.