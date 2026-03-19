AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

19.03.2026 19:03
Avrupa Birliği, Türkiye'ye euro cinsinden banka transferlerini basitleştirmeyi amaçlayan SEPA ödeme sistemine katılmayı teklif etti.

AB'DEN ANKARA'YA "SEPA'YA GEÇİN" TEKLİFİ

Avrupa Birliği, Türkiye'ye Avrupa genelinde euro bazlı banka transferlerini saniyeler içinde ve çok düşük maliyetle gerçekleştirmeyi sağlayan SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine katılım teklifi sundu. Şu an 41 ülkenin dahil olduğu bu sistem, sınır ötesi para gönderimlerinde ödenen yüksek banka komisyonlarını ortadan kaldırarak işlemleri ülke içi havale kadar kolay hale getiriyor.

GURBETÇİLER VE İHRACATÇILAR İÇİN AVANTAJLI

Türkiye'nin bu sisteme dahil olması durumunda, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve ihracatçılar büyük bir maliyet avantajı sağlayacak. Mevcut sistemde yüksek meblağlara ulaşan işlem ücretleri sembolik düzeylere inerken, transfer süreleri de dakikalar içine düşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda değerlendirilen teklif, Türkiye'nin finansal altyapısının Avrupa standartlarıyla tam entegrasyonu yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

SEPA SİSTEMİ NEDİR?

SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı), Avrupa genelinde euro cinsinden yapılan banka transferlerini, ülke içindeki yerel işlemler kadar hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale getiren bir ödeme sistemidir. Mevcut durumda 36 ülkeyi kapsayan bu sistem, sınır ötesi ödemelerdeki yüksek komisyonları ve günlerce süren işlem sürelerini ortadan kaldırarak; havale, EFT ve doğrudan borçlandırma gibi işlemleri tek bir standart altında toplar. Kısacası SEPA, Avrupa ülkeleri arasındaki dijital para trafiğini "görünmez sınırlar" olmadan tek bir havuzda birleştiren finansal bir otobandır.

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
