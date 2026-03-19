AB\'den Türkiye\'ye SEPA teklifi

AB'DEN ANKARA'YA "SEPA'YA GEÇİN" TEKLİFİ

Avrupa Birliği, Türkiye'ye Avrupa genelinde euro bazlı banka transferlerini saniyeler içinde ve çok düşük maliyetle gerçekleştirmeyi sağlayan SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine katılım teklifi sundu. Şu an 41 ülkenin dahil olduğu bu sistem, sınır ötesi para gönderimlerinde ödenen yüksek banka komisyonlarını ortadan kaldırarak işlemleri ülke içi havale kadar kolay hale getiriyor.

GURBETÇİLER VE İHRACATÇILAR İÇİN AVANTAJLI

Türkiye'nin bu sisteme dahil olması durumunda, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve ihracatçılar büyük bir maliyet avantajı sağlayacak. Mevcut sistemde yüksek meblağlara ulaşan işlem ücretleri sembolik düzeylere inerken, transfer süreleri de dakikalar içine düşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda değerlendirilen teklif, Türkiye'nin finansal altyapısının Avrupa standartlarıyla tam entegrasyonu yolunda kritik bir adım olarak görülüyor.

SEPA SİSTEMİ NEDİR?

SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı), Avrupa genelinde euro cinsinden yapılan banka transferlerini, ülke içindeki yerel işlemler kadar hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale getiren bir ödeme sistemidir. Mevcut durumda 36 ülkeyi kapsayan bu sistem, sınır ötesi ödemelerdeki yüksek komisyonları ve günlerce süren işlem sürelerini ortadan kaldırarak; havale, EFT ve doğrudan borçlandırma gibi işlemleri tek bir standart altında toplar. Kısacası SEPA, Avrupa ülkeleri arasındaki dijital para trafiğini "görünmez sınırlar" olmadan tek bir havuzda birleştiren finansal bir otobandır.