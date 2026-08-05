AB'den Ukrayna'ya 1,4 Milyar Avro Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Ukrayna'ya 1,4 Milyar Avro Destek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Rusya Merkez Bankası'ndan elde edilen 1,4 milyar avroyu Ukrayna'ya destek için kullanacak.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk gelirin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinden oluşan 1,4 milyar avroluk kaynağın AB bütçesine aktarıldığı belirtildi.

Söz konusu meblağın 2026 yılının ilk yarısındaki gelirleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, bu transferin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden yapılan beşinci ödeme olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rus varlıklarının dondurulmasının ardından şimdiye kadar toplam 8 milyar avro tutarında gelir elde edildiği anımsatıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullandıklarını belirtti.

"Rusya, neden olduğu yıkımın bedelini ödemeli." ifadesini kullanan von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bu amaç doğrultusunda kullanıldığını kaydetti.

Von der Leyen, "Bu gelirlerden 1,4 milyar avroluk ek kaynağı Ukrayna'nın kullanımına sunuyoruz. Bu destek, Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı savaşına karşı direnişini sürdürmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasının Birlik ülkelerindeki 200 milyar avro üzerindeki varlıklarını dondurmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Ukrayna'ya 1,4 Milyar Avro Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:39:16. #.0.3#
SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya 1,4 Milyar Avro Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.