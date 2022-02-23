AB'den yeni veri yasası teklifi - Son Dakika
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AB'den yeni veri yasası teklifi

23.02.2022 16:07
AB'den yeni veri yasası teklifi

Avrupa Birliği (AB), bağlantılı cihaz kullanan tüketicilerin kendileri hakkında toplanan verilere erişimini sağlamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), bağlantılı cihaz kullanan tüketicilerin kendileri hakkında toplanan verilere erişimini sağlamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "Veri yasası" başlıklı düzenleme teklifi hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Düzenlemenin AB'deki bütün ekonomik sektörlerde üretilen verilere kimlerin erişebileceği konusunda yeni kurallar getirdiğine işaret eden Vestager, "Tüketiciler ve şirketlerin verileriyle neler yapılabileceği konusunda daha fazla kontrol sahibi olmalarını istiyoruz." dedi.

Vestager, veri yasasının dijital dönüşüme katkı sağlayacağına dikkati çekerek, verilerin faydalı biçimde kullanımını engelleyen yasal, ekonomik ve teknik sorunları giderdiklerini ifade etti.

Yeni kuralların verilerin tekrar kullanımını artıracağına işaret eden Vestager, "Kurallarla, bağlantılı cihaz kullanan tüketiciler kendileri hakkında üretilen verilere erişim sağlayabilecek." diye konuştu.

Vestager, halihazırda söz konusu verilerin üreticiler tarafından özel olarak toplandığını ve bunların üçüncü taraflarla paylaşıldığını anımsattı.

Veri paylaşım sözleşmelerindeki dengesizlikleri de gidereceklerini anlatan Vestager, Komisyonun şirketlerin adil veri paylaşım sözleşmeleri hazırlamalarına ve müzakere etmelerine yardımcı olmak için modeller geliştireceğini söyledi.

Thierry Breton da, "Veri yasası, endüstriyel verilerin Avrupa'daki kurallara tamamen uygun biçimde paylaşılmasını, saklanmasını ve işlenmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu veri yasasının yenilikçi bir dijital ekonomin temel yapı taşını oluşturduğuna dikkati çeken Breton, Avrupa'daki verinin işletmelere, tüketicilere, kamu hizmetlerine fayda sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Breton, yasal düzenlemeyle verinin büyüme ve inovasyona katkı sağlayacak biçimde kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Söz konusu veri yasası teklifinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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