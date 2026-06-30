AB, Dış Ürünlere 3 Avro Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika
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AB, Dış Ürünlere 3 Avro Gümrük Vergisi Getiriyor

30.06.2026 14:07
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AB, 1 Temmuz'dan itibaren 150 avroya kadar düşük değerli dış ürünlere 3 avro gümrük vergisi uygulayacak.

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret yoluyla Birlik dışından gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlayacak.

AB Komisyonunun açıklamasına göre, değeri 150 avroya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlere geçici olarak 3 avro gümrük vergisi uygulanacak.

Düzenleme, internet üzerinden sıkça satın alınan giyim ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve diğer tüketim mallarını kapsayacak.

Yeni uygulamada 3 avroluk vergi, ürün sayısına göre değil, gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak.

Buna göre, aynı tarife sınıfına giren 5 tişört için tek seferde 3 avro vergi alınırken, aynı siparişte 3 tişört ile bir saat bulunması halinde iki farklı tarife sınıfına girdikleri için toplam 6 avro vergi uygulanacak.

Verginin beyanı ve ödenmesinden satıcı veya ithalatçı sorumlu olacak.

AB'de Birlik dışından yapılan 150 avroya kadar değerindeki ürün siparişleri gümrük vergisinden muaf tutuluyordu.

AB ülkelerine 2024 yılında yapılan 150 avronun altındaki e-ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den geldi. AB Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında Birliğe yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli gönderi giriş yaptı.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışıyordu.

Komisyon, bu gönderilerin önemli bölümünde ürün değerinin düşük gösterildiğini veya yanlış beyan edildiğini, bazılarının ise AB'nin güvenlik standartlarını karşılamadığını belirtiyor.

Söz konusu 3 avroluk uygulama, AB'nin hazırladığı kapsamlı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olarak uygulanacak. Reform kapsamında gümrük vergisi sisteminin önemli ölçüde değiştirilmesi ve mevcut muafiyetlerin kaldırılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Dış Ürünlere 3 Avro Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika

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