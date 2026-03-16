AB, Enerji Faturalarını Düşürmek İçin Önlemler Alıyor

16.03.2026 22:04
Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarına etkisi nedeniyle vatandaşlar ve şirketler için enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler hazırlıyor.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri, hanelerimiz ve şirketlerimiz üzerinde yeni bir baskı yaratıyor." diyen Jorgensen, enerji faturalarını nasıl azaltabilecekleri konusunda yoğun çalıştıklarını belirtti."

Jorgensen, "En fazla zorlananlara destek sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle işletmelere ve en savunmasız vatandaşlarımıza yardımcı olacak acil önlemler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Durumun daha da kötüleşmesi halinde kullanabilecekleri acil seçeneklerin hazır olması gerektiğine işaret eden Jorgensen, "Vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi korumak için hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Jorgensen, "Kırılganlığımızı sona erdirecek yapısal değişiklikleri ilerletmemiz gerekiyor. Bu nedenle enerjinin kendi maliyeti, şebeke ücretleri, vergiler ve harçlar ile karbon maliyetleri olmak üzere enerji faturasının bileşenlerinin tamamını inceliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Somut adımların bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde açıklanacağını anlatan Jorgensen, enerjide bağımsızlığa doğru ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Jorgensen, Avrupa'nın uluslararası piyasalarda pasif bir fiyat alıcısı olmaktan çıkması için daha fazla yerli ve temiz enerjiye, daha iyi elektrik şebekelerine, daha fazla bağlantıya ve daha iyi işleyen bir enerji piyasasına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

