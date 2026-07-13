AB, Ermenistan için Ortaklık Misyonu Başlattı - Son Dakika
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AB, Ermenistan için Ortaklık Misyonu Başlattı

13.07.2026 14:09
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AB, Ermenistan'ın hibrit tehditlere karşı direncini artırmak için yeni bir ortaklık misyonu kurdu.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'ın hibrit tehditlere karşı direncini artırmak ve değişen güvenlik riskleriyle mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla ülkede yeni ortaklık misyonu başlattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ortak güvenlik ve savunma politikası kapsamında AB-Ermenistan Ortaklık Misyonu'nun bugün faaliyete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sivil ve danışmanlık niteliğindeki misyonun, Ermeni makamlarına hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması konusunda destek vereceği belirtildi.

Misyonun, siber tehditler, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahaleler, dezenformasyon ile yasa dışı mali akışlar gibi alanlarda Ermenistan'ın kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda misyonun, çeşitli Ermeni kurumlarına stratejik danışmanlık, teknik uzmanlık ve kapasite geliştirme desteği sağlayacağı, ayrıca hükümet genelinde koordineli güvenlik yaklaşımının oluşturulmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, misyon bünyesinde hedef odaklı projelerin yürütülmesi için özel birim kurulacağı, çalışmaların uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ermenistan hükümetinin talebi üzerine kurulan misyonun ilk görev süresinin iki yıl olacağı belirtilen açıklamada, misyonun ağırlıklı olarak AB üyesi ülkelerden görevlendirilecek uzmanlardan oluşacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Ermenistan için Ortaklık Misyonu Başlattı - Son Dakika

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