AB, Güvenilir Ortaklıkları Güçlendiriyor - Son Dakika
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AB, Güvenilir Ortaklıkları Güçlendiriyor

17.06.2026 15:20
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Von der Leyen, AB'nin dayanıklılığını artırması ve güvenilir ortaklıklarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin güvenilir ortaklıklarını güçlendirmesi ve sanayi, teknoloji, enerji ile savunma alanlarında kendi dayanıklılığını artırması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

G7 liderlerinin görüşmelerinde birbiriyle bağlantılı iki temel soruna odaklandıklarını belirten von der Leyen, bunlardan ilkinin stratejik sektörlerdeki kalıcı aşırı kapasiteler de dahil olmak üzere küresel ekonomideki yapısal dengesizlikler olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, ikinci başlığın ise Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve sağlık alanındaki acil durumlar gibi tüm dünyayı etkileyen krizler olduğunu kaydetti.

Bu krizlerin mevcut kırılganlıkları daha da artırdığına işaret eden von der Leyen, jeopolitik şokların yapısal ekonomik sorunları ağırlaştırabildiğini aktardı.

Von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bunun somut bir örneği olduğuna dikkati çekerek, ortak ülkelerin çalışmalarının iki temel eksende ilerlediğini ifade etti.

İlk eksenin dışa dönük olduğunu anlatan von der Leyen, "Güvenilir ortaklıklarımızdan oluşan ağı daha da sıkı bir şekilde örmeye devam edecek, tercihli ticaret bağlarımızı genişletecek ve kritik ham madde kaynaklarımızı çeşitlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, ikinci eksenin ise Avrupa'nın kendi içinde olduğuna işaret ederek, "İmalat, teknoloji, enerji ve savunma alanlarında kendi dayanıklılığımızı güçlendirmeliyiz. Bu, sanayinin gelişmesi için uygun koşulları yaratmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin gerektiğinde pazarını korumak için gerekli araçlara sahip olduğundan emin olmaları gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, bu çalışmaları AB liderlerinin bu hafta Brüksel'de gerçekleştireceği zirvede ele alacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Güvenilir Ortaklıkları Güçlendiriyor - Son Dakika

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