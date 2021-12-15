AB, hava yollarının slot kural muafiyetini uzattı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Omicron varyantı nedeniyle hava yolu şirketlerine sağlanan slot kural muafiyetini 29 Ekim 2022'ye kadar uzattı.

AB Komisyonu, hava yollarını salgının etkilerinden korumak için slot kurallarının gevşetilmesi uygulamasının süresinin uzatıldığını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde slotun en az yüzde 80'ini kullanmaya yönelik normal kurallar 29 Ekim 2022'ye kadar uygulanmayacak.

Söz konusu tarihe kadar geçmişten gelen haklarının korunması için slotların yüzde 64'ünün kullanılması yeterli olacak.

Böylece havalimanı kapasitelerinin verimli kullanılması sağlanacak.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak uçuşlarını sürdürüyordu.

AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bu kuralları askıya almış, daha sonra da düşük slot kullanım oranı uygulamaya başlamıştı.

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), hava trafiğinin 2022'de salgın öncesindeki seviyelerin yüzde 89'una ulaşacağını öngörüyor.