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AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek - Son Dakika

AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek

15.12.2021 17:46
AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde enerji alanında iklim ve çevre hedeflerine uyumlu sınır ötesi projeleri desteklemekte uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde enerji alanında iklim ve çevre hedeflerine uyumlu sınır ötesi projeleri desteklemekte uzlaşı sağladı.

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerdeki enerji altyapılarını birbirine bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı (TEN-E) düzenlemesinin güncellenmesine ilişkin yürütülen müzakerelerde geçici mutabakat sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB gelecekte enerji alanında iklim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyumlu, ortak çıkar sağlayan sınır ötesi projeleri destekleyecek.

Avrupa'yı Birleştirme Aracı (CEF) gibi AB fonları, gelecekte hiçbir yeni fosil yakıt projesine finansman sağlamayacak.

Bütün enerji projeleri için zorunlu sürdürülebilirlik kriterleri getirilecek. Yeni doğal gaz ve petrol projelerine destek verilmeyecek.

Halihazırda Avrupa doğal gaz şebekesine bağlı olmadığı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Malta'nın birer ortak çıkar sağlayan projeleri bu durumdan istisna tutulacak.

???????Hidrojene dönüştürülecek doğal gaz projelerinin finansmanı için 2029'un sonuna kadar bir geçiş süresi tanınacak.

Yatırımlar enerji verimliliğini, rekabet gücünü ve arz güvenliğini artıran yeşil ve iklim dostu alanlara yönlendirilecek.

AB hedeflerine uygun enerji projelerinin izin ve yetkilendirme süreçleri basitleştirilecek ve hızlandırılacak.

Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjinin rolü güçlendirilecek.

Hidrojen altyapısının geliştirilmesi, karbon yakalama ve depolamaya yönelik projelerin finansmanı artırılacak.

Söz konusu geçici mutabakatın yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

TEN-E çerçevesinde 2013 yılından beri pek çok ülkeyi kapsayan doğal gaz boru hattı gibi projeler "ortak fayda" sağladığı gerekçesiyle AB mali desteği gibi imkanlardan faydalanıyordu.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek - Son Dakika Ekonomi


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