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AB ile Kenya arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı - Son Dakika
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AB ile Kenya arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı

Avrupa Birliği (AB) ile Kenya, ikili ticaret hacmini artırmayı hedefleyen ekonomik ortaklık anlaşmasına imza attı. Anlaşma sayesinde Kenya, tarım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürünü AB ülkelerine ihraç ederken, gümrük vergilerinden muaf olacak. AB ise Kenya'ya çok sayıda ürünü gümrük vergisi indirimlerinden yararlanarak gönderecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ve Kenya parlamentosunca onaylanması gerekiyor.

AB ile Kenya arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı
19.12.2023 - 10:47,
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Avrupa Birliği (AB) ile Kenya, ikili ticaret hacmini artırmayı hedefleyen ekonomik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla haziranda taslağı imzalanan ve nihai şeklini alan Kenya-Avrupa Birliği Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na imza atıldı.

Başkent Nairobi'de imzalanan anlaşma, tarafların gümrük muafiyetlerinden yararlanarak ticaret yapmasına olanak sağlıyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, her iki tarafın da kazan kazan durumunda olduğunu ifade ederek diğer Doğu Afrika ülkelerini de bu anlaşmayı imzalamaya çağırdı.

Devlet Başkanı Ruto da anlaşmayı "tarihi ortaklığın başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB ve Kenya parlamentosunca onaylanması gerekiyor.

Kenya ihracatının yaklaşık yüzde 21'i Avrupa ülkelerine

AB, anlaşma sayesinde, Kenya'ya çok sayıda ürünü gümrük vergisi indirimlerinden yararlanarak gönderecek.

Kenya da anlaşmayla tarım ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürünü AB ülkelerine ihraç ederken, gümrük vergilerinden muaf olacak.

Halihazırda AB ve Kenya arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, anlaşmanın bu rakamı yukarıya çıkarması bekleniyor. Kenya, yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 21'ini Avrupa ülkelerine yapıyor.

Kenya, Avrupa'ya çay, kahve, çiçek ve meyve gibi ürünler satarken; Avrupa ülkeleri de Kenya'ya daha çok kimyasal ürünler ve makine ihraç ediyor.

Kaynak: AA
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