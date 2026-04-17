Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ile Türkiye Ekonomik Entegrasyonu Artıyor

17.04.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek, AB ile Türkiye'nin ekonomik entegrasyonunun önemini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parçalanmakta olan bir dünyada AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticarette daha fazla bağlantının vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, AB Komisyonu Üyesi Kos'un ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

G20 ve Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Şimşek, burada Kos ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şimşek, "Parçalanmakta olan bir dünyada, AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticarette daha fazla bağlantı vazgeçilmezdir. Türkiye, risklerin azaltılması ve çeşitlendirme açısından Avrupa'nın doğal ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, temmuz ayı başında İstanbul'da gerçekleştirilecek bir sonraki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını sabırsızlıkla beklediğini de kaydetti.

AB Komisyonu Üyesi Kos ise paylaşımında, "İstikrarsızlık ve öngörülemezlik yaygınlaştıkça AB-Türkiye ilişkilerinin önemi artıyor. Washington'da Avrupa ile Asya arasındaki bağlantı hatlarını çeşitlendirmeye yönelik Türkiye ile sürdürdüğümüz çalışmaları ele almak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Ayrıca, kamu alımlarında AB ile Türkiye arasındaki karşılıklılığı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı hızlandırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:50:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.