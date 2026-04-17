AB ile Türkiye Ekonomik Entegrasyonu Artıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parçalanmakta olan bir dünyada AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticarette daha fazla bağlantının vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, AB Komisyonu Üyesi Kos'un ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından??????? kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

G20 ve Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Şimşek, burada Kos ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şimşek, "Parçalanmakta olan bir dünyada, AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticarette daha fazla bağlantı vazgeçilmezdir. Türkiye, risklerin azaltılması ve çeşitlendirme açısından Avrupa'nın doğal ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, temmuz ayı başında İstanbul'da gerçekleştirilecek bir sonraki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını sabırsızlıkla beklediğini de kaydetti.

AB Komisyonu Üyesi Kos ise paylaşımında, "İstikrarsızlık ve öngörülemezlik yaygınlaştıkça AB-Türkiye ilişkilerinin önemi artıyor. Washington'da Avrupa ile Asya arasındaki bağlantı hatlarını çeşitlendirmeye yönelik Türkiye ile sürdürdüğümüz çalışmaları ele almak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Ayrıca, kamu alımlarında AB ile Türkiye arasındaki karşılıklılığı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı hızlandırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.