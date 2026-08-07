AB, IRIS Programı ile 348 Uyduya Ulaşıyor - Son Dakika
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AB, IRIS Programı ile 348 Uyduya Ulaşıyor

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Avrupa Birliği, IRIS uydu iletişim ağına 66 yeni uydu ekleyerek toplamda 348 uyduya ulaşacak.

Avrupa Birliği (AB), güvenlik ve savunma alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda IRIS uydu iletişim ağını genişleterek toplam 348 uydudan oluşan sistem kuracak.

AB Komisyonu, AB'nin güvenli ve bağımsız uydu iletişim kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan IRIS programının uygulanmasına ilişkin SpaceRISE konsorsiyumu ile yürütülen müzakerelerin tamamlandığını ve uygulama anlaşması imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, "Anlaşma, IRIS programına alçak Dünya yörüngesine 66 uydu daha ekleyerek ana uydu grubunun sayısını 348'e çıkarıyor. Program, planlama aşamasından tam ölçekli konuşlandırma aşamasına geçiyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni uydu ağının 330'unun alçak yörüngede, 18'inin ise orta yörüngede faaliyet göstereceği belirtilen açıklamada, sistemin tasarımı, kapasitesi, devreye alınma takvimi, hedef maliyeti ve özel sektörün yapacağı yatırımlar gibi temel unsurları üzerinde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında ilk uydu fırlatmalarının 2029'da gerçekleştirilmesi ve güvenli bağlantı hizmetlerinin aynı yıldan itibaren kademeli biçimde devreye alınmasının planlandığına dikkat çekildi.

Sistem operasyonel hale geldiğinde Avrupa ülkeleri, savunma ve güvenlik güçleri ile acil servisler için bağımsız ve güvenli bağlantı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"AB, değişen güvenlik ortamı ve artan savunma ihtiyaçları nedeniyle IRIS'in kapasitesini başlangıçta öngörülen seviyenin üzerine çıkaracak. Bu kapsamda eklenecek 66 uydu özellikle savunma, güvenlik ve acil durum hizmetlerine yönelik kapasitenin güçlendirilmesini sağlayacak."

AB'nin IRIS programının ABD'deki Starlink sistemine rakip olması bekleniyor.

Toplam maliyetinin 10 milyar avroyu bulması öngörülen IRIS'e AB, kendi bütçesinden önemli mali kaynak sağlamayı planlıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, IRIS Programı ile 348 Uyduya Ulaşıyor - Son Dakika

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