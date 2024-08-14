AB Komisyonu, Elon Musk'a gönderilen tehdit içerikli mektupla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB Komisyonu, Elon Musk'a gönderilen tehdit içerikli mektupla ilgisi olmadığını açıkladı

AB Komisyonu, Elon Musk'a gönderilen tehdit içerikli mektubun kendi başına hareket eden bir yetkili tarafından gönderildiğini belirtti. Mektubun AB Komisyonu yönetimi tarafından koordine edilmediği ve bu konuda mutabık kalınmadığı ifade edildi.

14.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk'a, ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda yapacağı yayın öncesinde tehdit ve uyarı içerikli mektup gönderen üst düzey yetkilisinin kendi başına hareket ettiğini açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Arianna Podesta, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'un, Trump röportajı öncesinde Musk'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu yönetiminin Musk'a gönderilen mektupla ilgisi olmadığına işaret eden Podesta, mektubun zamanlaması ve içeriğinin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen veya Komisyon üyeleri ile koordine edilmediğini ve bu konuda mutabık kalınmadığını belirtti.

AB Komisyonu Üyesi Breton, Musk'a Trump'la yapacağı yayın öncesinde tehdit içeren bir uyarı mektubu göndermiş ve bunu X sosyal medya platformundan paylaşmıştı.

Breton, Musk'tan yayında itidalli olmasını ve AB dijital kurallarına uygun davranmasını istemiş, gerektiği takdirde geçici tedbirler uygulamaya alabileceklerini kaydetmişti.

Musk da X hesabından Breton'a atıfta bulunarak, sinkaflı ifadeler içeren bir film görselini paylaşmış ve böyle yanıt vermek istediğini ancak asla bu kadar "kaba ve sorumsuzca" davranmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Komisyonu, Elon Musk'a gönderilen tehdit içerikli mektupla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, Elon Musk'a gönderilen tehdit içerikli mektupla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement